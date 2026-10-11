Kayserisporlu Murat Cem Akpınar, Manisa FK'ya 90+3'te ilk golünü attı

Kayserisporlu Murat Cem Akpınar, Manisa FK'ya 90+3'te ilk golünü attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor'un transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Murat Cem Akpınar, Manisa FK maçında ilk golünü attı. 82. dakikada Görkem Sağlam'ın yerine oyuna giren oyuncu, 90+3'te attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Kayserispor'un orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ilk golünü Manisa FK'ya attı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Murat Cem Akpınar, ilk golünü Manisa FK maçında attı. Manisa FK maçına yedek kulübesinde başlayan Murat Cem, 82. dakikada Görkem Sağlam'ın yerine oyuna dahil olduktan 11 dakika sonra dakikalar 90+3'ü gösterirken attığı golle büyük sevinç yaşadı.
Murat Cem Akpınar, attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı