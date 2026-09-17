Haberler

Kayserisporlu Görkem Sağlam: Çok iyi bir takımımız var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserisporlu Görkem Sağlam: Çok iyi bir takımımız var
Güncelleme:
+48 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

METRO Holding Kayserisporlu futbolcu Görkem Sağlam, “Çok şükür son iç saha maçımızdan üç puanla ayrıldık.

METRO Holding Kayserisporlu futbolcu Görkem Sağlam, "Çok şükür son iç saha maçımızdan üç puanla ayrıldık. Gidişatımız çok iyi. Çok iyi bir takımımız var. Milli aradan önce Mardin deplasmanı var. Zor bir deplasman. Oraya gidip 3 puanı tekrar Kayseri'ye getirip milli araya mutlu şekilde girmek istiyoruz" dedi.

Kayserispor, 1'inci Lig'in 8'inci haftasında oynayacağı Mardin 1969 Spor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda kondisyon ile taktik çalışması yapıldı. Antrenman öncesi Görkem Sağlam basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Görkem Sağlam, "Çok şükür son iç saha maçımızdan üç puanla ayrıldık. Gidişatımız çok iyi. Çok iyi bir takımımız var. Milli aradan önce Mardin deplasmanı var. Zor bir deplasman. Oraya gidip 3 puanı tekrar Kayseri'ye getirip milli araya mutlu şekilde girmek istiyoruz. Gelenler de burada kalanlar da bayağı uyumlu davrandı. Gelenler de sağ olsun hemen ayak uydurdular. Skorlara, gollere, asistlere baktığımız zaman Seferi, Morena, Oğulcan gibi hepsi geldikten sonra katkı sağladılar. Şu an kadro kalitemiz çok yüksek. Kalitemiz var. Allah izin verirse yolun sonu da çok başarılı bir şekilde bitireceğiz. Maçtan maça bakıyoruz. Dediğim gibi hiçbir şekilde uyum sağlama sorunu yaşanmadı" diye konuştu.

ATİLA GERİN: ÇOK ZORLU BİR DEPLASMANA GİDİYORUZ

Teknik direktör Atila Gerin ise konuşmasında, "Maçtan sonra rejenerasyon idmanı yaptık. Daha sonra 1 gün izin verdik. Bugün ilk idmanımız. Hem adaptasyonel hem taktiksel idmanımız var. Çok zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Az gol yemiş, az gol atmışlar. Lige yeni çıkmış fakat doğru planlamayla doğru bir kadro kurmuş gibi gözüken bir rakibe gidiyoruz. Bizim için nerede oynadığınız hiç fark etmiyor. İçeri ya da dışarı. Bizim için nerede oynadığımız fark etmiyor. Deplasmanlardan da iyi sonuçlarla döndük. Allah'ın izniyle bütün iyi halimizi ortaya koyup oradan mutlu döneceğiz. Bulunduğumuz yeri korumaya çalışacağız. Kolay değil buralar. Ama takımın oyuncuların birbirine alışma süreçlerini kısalttılar. Çok şükür, sağ olsunlar. Bundan sonrası o birliktelik arttıkça oyuna da yansır, sisteme de yansır. Her şeye de yansır diye düşünüyorum. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milli arada eksikleri tamamlamayı düşünüyoruz. Dört gün çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sonra çocuklara izin veriyoruz. Dönüşünde biraz atletik ve fitness çalışıp Konyaspor'la Konya'da bir maçımız yapacağız. Ondan sonra dönüp maç haftasına başlayacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı

Çocuğunu beklerken kabusu yaşadı! Genç kadının durumu ağır
Şemsiyeyi kapatmak isteyen kuaför çalışanını rüzgar sürükledi! Aksaray'daki o anlar kamerada

Şemsiyeyi kapatmak isterken rüzgara kapıldı! Kurtuluşu ayağında
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor

Uçum'dan kritik açıklama! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Ağlayan kadını fark eden Samsun polisi izi Şanlıurfa’daki bağ evine kadar sürdü: 2 milyon liralık dolandırıcılık yapanlar yakalandı

Polis ağlayan kadını fark etti! Anlattıkları operasyon başlattı
BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı

BDDK’dan bankalar için kritik sermaye kararı

Gürsel Tekin'in görevine son verildi ama gitmiyor

Görevine son verildi ama gitmiyor
Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı

Ayasofya'nın altındaki gizli dünya! Tamı tamına 9 kilometre