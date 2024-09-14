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Kayserispor Yeni Transfer Yapamadı

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Kayserispor, 2024-2025 futbol sezonunun 1. transfer döneminde FIFA'dan aldığı ceza nedeniyle kadrosuna yeni oyuncu katamadı. Kulüp, disiplin cezası nedeniyle iki transfer dönemini de boş geçirecek.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2024-2025 futbol sezonu 1. transfer tescil döneminde kadrosuna yeni bir isim katamadı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, ekonomik sıkıntıların üstesinden gelmekte zorlanırken, kurumsal yaptırımları da bertaraf edemiyor. Haksız sözleşme feshi yapan ve FIFA tarafından "2 Transfer Dönemi Disiplin Cezası" alan Kayserispor Kulübü, bütün itirazlarına rağmen bu cezayı kaldıramadı. Olivier Kemen'in sözleşmesini tek taraflı feshedip sarı-kırmızılı kulüpten gitmesi üzerine FIFA tarafından Disiplin Cezasına maruz kalan Kayserispor Kulübü, 24 Haziran 2024'te başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona eren 1. transfer tescil döneminde gerek profesyonel gerekse amatör olarak kadrosuna yeni futbolcu katamadı.

FIFA'nın kararını önce CAS'a ardından da İsviçre mahkemelerine taşıyan Kayserispor Kulübü, olumlu yanıt alamadı. Birinci transfer tescil dönemini cezalı geçiren sarı-kırmızılı kulüp, 13 Ocak-11 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak 2. transfer tescil döneminde de aynı cezaya maruz kalacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Transfer Dönemi Kayserispor kayseri Ekonomi Futbol Finans Spor

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