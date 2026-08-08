Kayserispor, Vanspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Kayserispor, 1. Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın Manisa'da Vanspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Atila Gerin yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, sezona galibiyetle başlamak için İstanbul aktarmalı olarak İzmir'e gidecek.
Yarın deplasmanda Vanspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
1. Lig 2026-2027 sezonunun 1. haftasında yarın Manisa'da Vanspor ile karşı karşıya gelecek olan Kayserispor maçın hazırlıklarını tamamladı ve havayolu ile İstanbul aktarmalı İzmir'e gidecek. Teknik Direktör Atila Gerin nezaretinde Vanspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızı EKİP, sezona galibiyetle başlamak istiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı