Haberler

Kayserispor, Vanspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Kayserispor, Vanspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, 1. Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın Manisa'da Vanspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Atila Gerin yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, sezona galibiyetle başlamak için İstanbul aktarmalı olarak İzmir'e gidecek.

Yarın deplasmanda Vanspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

1. Lig 2026-2027 sezonunun 1. haftasında yarın Manisa'da Vanspor ile karşı karşıya gelecek olan Kayserispor maçın hazırlıklarını tamamladı ve havayolu ile İstanbul aktarmalı İzmir'e gidecek. Teknik Direktör Atila Gerin nezaretinde Vanspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızı EKİP, sezona galibiyetle başlamak istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul Esenyurt'ta net mesaj: Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak, peşinizdeyiz

Bakan Gürlek'ten İstanbul'da net mesaj: Yanınıza kar kalmayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor

Erdoğan'ın "Nasıl salınır?" dediği isim 6 yıl sonra cinayet işledi
Galatasaray'a transferde Osimhen engeli

Osimhen Galatasaray'ı yaktı!
Çatıdan eve girmeye çalışırken 3. kattan düştü

Eşi affetmeyince çatıya çıktı! Korku dolu anlar kamerada
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini "Bir tık önde" diyerek açıkladı
Bulgaristan'da İHA alarmı: Kritik doğalgaz hattı yakınında patladı

Hava savunma sistemleri tespit edemedi: Burnumuzun dibinde patladı
Elbistan'da kaybolan 2 yaşındaki çocuk sulama kanalında bulundu

2 yaşındaki çocuk korkunç halde bulundu! Durumu ağır