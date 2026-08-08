Kayserispor, Vanspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Yarın deplasmanda Vanspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

1. Lig 2026-2027 sezonunun 1. haftasında yarın Manisa'da Vanspor ile karşı karşıya gelecek olan Kayserispor maçın hazırlıklarını tamamladı ve havayolu ile İstanbul aktarmalı İzmir'e gidecek. Teknik Direktör Atila Gerin nezaretinde Vanspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızı EKİP, sezona galibiyetle başlamak istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı