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Kayserispor, Van Spor FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Kayserispor, Van Spor FK Maçı Hazırlıklarına Başladı
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KAYSERİSPOR, 1’inci Lig’in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Van Spor FK maçı hazırlıklarına başladı.

KAYSERİSPOR, 1'inci Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Van Spor FK maçı hazırlıklarına başladı.

1'inci Lig'de yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda Van Spor FK'nın konuğu olacak Kayserispor, maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanla başladı. Teknik direktör Atila Gerin idaresinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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