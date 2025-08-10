Kayserispor'un Yeni Transferleri Taraftarla Buluştu

Kayserispor'un Yeni Transferleri Taraftarla Buluştu
Güncelleme:
Kayserispor, yeni sezonda kadroya katılan 8 futbolcuyu taraftarla tanıttı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte oyuncular büyük ilgi gördü.

Kayserispor'da kadroya katılan 8 futbolcu görücüye çıkarıldı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da, yeni sezonda kadroya dahil olan 8 yeni isim taraftarla buluştu. Erciyes 38 FK ile oynanacak olan hazırlık maçı öncesi RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda taraftarın önüne çıkan Abdulsamet Burak, Dorukhan Toköz, Burak Kapacak, Aaron Opoku, Indrit Tuci, Joao Mendes, Stefona Denswil ve Gideon Jung tarafının büyük ilgisi ile karşılaştılar.

Kadroya dahil edilen yeni isimler ligin 2. haftasında İstanbul'da oynanacak olan Başakşehir maçında Teknik Direktör Markus Gisdol'ün görev vermesi halinde ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecekler. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
