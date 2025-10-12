Haberler

Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Radomir Djalovic Göreve Başladı

Zecorner Kayserispor, Markus Gisdol ile yollarını ayırarak Radomir Djalovic ile anlaştı. Djalovic, takımın sakat oyuncularını beklediğini ve daha iyi bir performans için sıkı çalışacaklarını belirtti. Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, yeni bir başlangıç için umutlu olduklarını ifade etti.

ZECORNER Kayserispor'un yeni teknik direktörü Radomir Djalovic, "Sakat olan oyuncularımızın aramıza katılmasını ve onları hazırlamayı umut ediyoruz. Takım halinde de çok sıkı bir şekilde çalışarak daha iyi performans göstermek istiyoruz" dedi.

Zecorner Kayserispor'da Markus Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından Radomir Djalovic ile anlaşıldı. Genç teknik direktör Djalovic dün takımın Antalya'da kamp yaptığı otele geldi. Djalovic bugün kulüp başkanı Nurettin Açıkalın ile açıklamalarda bulundu. Basın toplantısına Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ve Sportif Direktör Muhammed Türkmen katıldı.

BAŞKAN NURETTİN AÇIKALIN: YENİ BİRBAŞLANGIÇ İÇİN BURADAYIZ

İmza Töreninde konuşan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Takımımız için yeni birbaşlangıç için buradayız. Kariyerinde önemli başarılar bulunan hocamız yeni bir başlangıça imza atmak için burada. Takımımız ve kendisi için hayırlı olmasını diliyorum. Her yeni başlangıç, yeni umutları beraberinde getirir. Kendisine bu görevi kabul ettiği için teşekkür ederim. Umarım, kariyerinin en güzel günlerini Kayserispor'da yaşar. Zecorner Kayserispor Türk futbolu için çok önemlidir. Kendisine Kayserispor kariyerinde başarılar diliyorum" dedi. Zecorner Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Radomir Djalovic ise, "Takımı ve Türkiye Ligi'ni takip ediyorum. Geçmişte burada oynadım. İki senedir de bu takımı takip ediyorum. Çok sıkı bir şekilde çalışacağız. Bulunduğumuz yerden daha yukarı çıkabilmek için elimizden geleni yapacağız. Umut ediyorum ki burada hep beraber güzel zaman geçireceğiz. Başkanımıza ve sportif direktörümüze tekrar teşekkkür ediyorum. Sergej Jakirovic ile buraya gelmeden önce konuştuk. Benim geçmişte burada oynadığımı biliyordu. Ben de bu göreve gelmeden önce onunla konuştum. Ekibinin içinde birlikte çalıştığımız isimler vardı. O nedenle buraya gelmeden önce de konuştuk. İyi bir takım takım olduğumuzu düşünüyorum. Sakat olan oyuncularımızın aramıza katılmasını ve onları hazırlamayı umut ediyoruz. Takım halinde de çok sıkı bir şekilde çalışarak daha iyi performans göstermek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
