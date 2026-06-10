Atila Gerin Kayseri'ye geldi
TFF 1. Lig ekibi Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Atila Gerin, Kayseri'ye gelerek kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.
Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Atila Gerin Kayseri'ye geldi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni sezon öncesi anlaşmaya vardığı 58 yaşındaki Teknik Direktör Atila Gerin öğle saatlerinde Kayseri'ye geldi. Erkilet Havaalanında Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, Basın Sözcüsü Avukat Emir Akpınar ve Sportif Direktör Seyit İçgül tarafından karşılanan Atila Gerin tesislere geçti. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı