Haberler

Atila Gerin Kayseri'ye geldi

Atila Gerin Kayseri'ye geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 1. Lig ekibi Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Atila Gerin, Kayseri'ye gelerek kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.

Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Atila Gerin Kayseri'ye geldi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni sezon öncesi anlaşmaya vardığı 58 yaşındaki Teknik Direktör Atila Gerin öğle saatlerinde Kayseri'ye geldi. Erkilet Havaalanında Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, Basın Sözcüsü Avukat Emir Akpınar ve Sportif Direktör Seyit İçgül tarafından karşılanan Atila Gerin tesislere geçti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler

Ve korkulan oluyor! Trump'tan bugüne kadarki en sert tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Kenan'dan 'Para var huzur var' dedirten hareket

Kenan'dan "Para var huzur var" dedirten hareket
Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu

Mourinho'dan Ali Koç'u delirtecek Aziz Yıldırım hamlesi
Platonik aşık dehşeti! 7 yerinden bıçakladı, ifadesi kan dondurdu

Platonik aşık dehşeti! 7 yerinden bıçakladı, ifadesi kan dondurdu
Mithat Yenigün'den sektör çağrısı: Devlet desteklerse zarar etmez

Mithat Yenigün'den sektör çağrısı: Devlet desteklerse zarar etmez
Adana'da korku dolu anlar! Kontrolden çıkan kamyon bakkala daldı

Davetsiz misafir bakkala daldı
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi