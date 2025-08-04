Kayserispor'un Transfer Yasağı Cuma Günü Kalkıyor

Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor'un cuma günü transfer yasağını kaldırıp yeni transferlere imza attırması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig takımlarından Kayserispor'da transfer yasağının cuma günü kaldırılması ve yeni transferlere imza atılması bekleniyor. Transferlerin önünde engel olarak duran 10 dosyadan 6'sını temizleyen ve 4 dosyanın da temizlenmesi için çalışan sarı kırmızılılar, cuma günü yeni transferlere imza attırmayı hedefliyor.

Kayseri ekibi, cuma günü transferler için imza töreni de düzenlemeyi planlıyor. Yeni transferlerin pazar günü oynanacak Beşiktaş maçında görev alması bekleniyor. - KAYSERİ