Kayserispor'un Transfer Yasağı Cuma Günü Kalkıyor

Kayserispor'un Transfer Yasağı Cuma Günü Kalkıyor
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Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor'un transfer yasağını kaldırması ve yeni transferlere imza attırması bekleniyor. Cuma günü gerçekleştirilecek imza töreni ile birlikte, yeni transferlerin Beşiktaş maçında görev alması planlanıyor.

Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor'un cuma günü transfer yasağını kaldırıp yeni transferlere imza attırması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig takımlarından Kayserispor'da transfer yasağının cuma günü kaldırılması ve yeni transferlere imza atılması bekleniyor. Transferlerin önünde engel olarak duran 10 dosyadan 6'sını temizleyen ve 4 dosyanın da temizlenmesi için çalışan sarı kırmızılılar, cuma günü yeni transferlere imza attırmayı hedefliyor.

Kayseri ekibi, cuma günü transferler için imza töreni de düzenlemeyi planlıyor. Yeni transferlerin pazar günü oynanacak Beşiktaş maçında görev alması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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