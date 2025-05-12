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Kayserispor'un Teknik Direktörü Jakirovic: 'Ligde Kalma İçin Çok Önemli Bir Puan Kazandık'

Kayserispor'un Teknik Direktörü Jakirovic: 'Ligde Kalma İçin Çok Önemli Bir Puan Kazandık'
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor'un, Antalyaspor'u 3-1 yenmesinin ardından teknik direktör Sergej Jakirovic, galibiyetin ligde kalma hedefi açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Takımının performansını öven Jakirovic, gelecek Galatasaray maçı için ise 1 puanın her iki takım için de iyi bir sonuç olacağını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-1 yenen Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, igde kalma konusunda çok önemli bir puan kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından konuşan Jakirovic, oyuncularını galibiyetten dolayı tebrik ederek bugün iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

Futbolcuların sahada çok iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Jakirovic, çok önemli bir üç puanı hanelerine kazandırdıklarını ifade etti.

Maç boyunca iyi oynadıklarını aktaran Jakirovic, "Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Daha fazla gol pozisyonuna girdik ve ana hedefimiz olan ligde kalma konusunda çok önemli bir adım attık. Dolayısıyla bugünkü galibiyetten dolayı tatmin olduk." dedi.

Bir gazetecinin gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında her iki takımın 1 puan alması durumunda biri şampiyonluğunu diğerinin ise ligde kalmayı garantileyeceğini sorması üzerine Jakirovic, "Onlar için de bizim için de en iyi seçenek 1 puan almak. Tabii ki Galatasaray büyük bir favori ve şampiyonluk için mücadele ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor
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