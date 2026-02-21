Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul ertelendi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un bugün yapılması planlanan Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi. Yeni tarih 28 Şubat 2026 olarak belirlendi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un bugün yapılması beklenen Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Seçimli Olağanüstü Genel Kurul, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 11.00'de çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı