Haberler

Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul ertelendi

Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul ertelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un bugün yapılması planlanan Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi. Yeni tarih 28 Şubat 2026 olarak belirlendi.

Kayserispor'un Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelendi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un bugün yapılması beklenen Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Seçimli Olağanüstü Genel Kurul, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 11.00'de çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti

Telegram üzerinden kan donduran pazarlık! Diyaloglar pes dedirtti
Zincir markette akılalmaz görüntü

Yine zincir market yine mide bulandıran görüntüler
Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Henüz 27 yaşındaydı

Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Hayatının baharındaydı
Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!

Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti

Telegram üzerinden kan donduran pazarlık! Diyaloglar pes dedirtti
Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum

Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum
Linke tıklayan yandı! Dolandırıcılardan ramazanda akılalmaz yöntem

Linke tıklayan yandı! Dolandırıcılardan ramazanda akılalmaz yöntem