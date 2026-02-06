Kayserispor'un genel kurulu 21 Şubat'ta

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu 21 Şubat Cumartesi günü yapılacak.

Süper Lig takımlarından Kayserispor, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul yapacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 Şubat 2026 Cumartesi günü Seçimli Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirilecek. Genel kurul, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 28 Şubat'a yapılacak.

Kayserispor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz başkan ve üyelerin iştiraki ile toplanarak 21.02.2026 Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi Konferans salonunda saat 11.00'de gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının bir (1) hafta sonra aynı yer ve saatte yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - KAYSERİ