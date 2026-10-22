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Kayserispor'un Pendikspor'a konuk olacağı maçta Burak Pakkan düdük çalacak

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Kayserispor'un Pendikspor'a konuk olacağı maçta Burak Pakkan düdük çalacak
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kayserispor, 25 Ekim Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi Ankara Bölgesi Hakemi Burak Pakkan yönetecek, yardımcılıklarını Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Abdullah Özcan yapacak.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kayserispor'un Pendikspor'a konuk olacağı mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 25 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Pendikspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Ankara Bölgesi Hakemi Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Abdullah Özcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Berkay Erdemir olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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