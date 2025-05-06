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Kayserispor'un Mağlubiyetsiz Serisi Devam Ediyor

Kayserispor'un Mağlubiyetsiz Serisi Devam Ediyor
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Kayserispor, son 6 haftada mağlubiyet yaşamayarak sezonun en başarılı dönemlerinden birini geçiriyor. 4 galibiyet ve 2 beraberlik ile toplamda 14 puan toplayan sarı kırmızılılar, Boşnak Teknik Adam Sergej Jakirovic yönetiminde başarılı bir performans sergiledi.

Son haftalarda peşpeşe galibiyetler alarak hanesine puanları yazdıran Kayserispor, bu sezon bir ilki gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar, 6 haftadır mağlubiyeti unuttu.

Kayserispor; yenilgiyi rafa kaldırdı. Son 6 haftada oynadığı maçlarda mağlubiyet almayan sarı kırmızılılar, bu sezon bir ilki başardı. Boşnak Teknik Adam Sergej Jakirovic ile çıktığı son 6 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik alan Kayserispor, hanesine 14 puan yazdırdı.

Sarı kırmızılılar, son 6 maçlık periyotta Hatayspor, Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Rizespor maçlarını kazanırken Fenerbahçe ve Alanyaspor ile de berabere kaldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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