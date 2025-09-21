Kayserispor'un Lszl Bénes'i Antalyaspor'a karşı gol attı
Kayserispor, Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Slovak oyuncu Lszl Bénes, 90+2'de attığı golle sezonun ikinci golünü kaydetti.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Slovak oyuncusu Lszl Bénes Antalyaspor maçında attığı golle ligdeki ikinci golünü kaydetti.
Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar haftayı 1 puanla kapattı. Antalyaspor maçında sahada 11'de başlayan başarılı orta saha oyuncusu Lszl Bénes, dakikalar 90+2'yi gösterirken Nurettin Korkmaz'ın asistinde topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.
Attığı gol ile bu sezon ikinci golünü kaydeden Lszl Bénes gol sonrası büyük sevinç yaşadı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor