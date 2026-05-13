Kayserispor taraftarı maç sonrası gözyaşlarına boğuldu

ZECORNER Kayserispor'un bitime 1 hafta kala deplasmanda Corendon Alanyaspor'a mağlup olarak küme düştüğü maç sonrası gözyaşlarını tutamayan taraftar Maksut Yerli, "Gece deplasman yolundayken arkadaşlarım sanal medyadan bir video gönderdi. Baktım ağladığım video. Her şey ortada, net. Çok garip bir duygu. Ne yapacağımı bilemedim" dedi.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak bitime 1 hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayserispor'da, maç sonrası ağladığı görüntüler sanal medyada gündem olan taraftar Maksut Yerli, o anları ilk kez Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Kayserispor tribünlerinde bestelere yön veren davulu çaldığını belirten Maksut Yerli, "13 yıldır tribündeyim. 11 yıldır da Kayserispor tribünlerinde davul çalıyorum. Geçen sezonun sonunda bir çocuğumuz olmuş da sevinmiş gibi bir mutluluk içindeydik. 1,5 yıl o çocuğa emek verdik. Baktık küme düşünce yanlış tabir olmasın çocuğumuz ölmüş gibi üzüldük. Tabii ki kendimi tutmaya çalıştım. Ne olursa olsun ama bir yerden sonra duygu patlaması yaşadım. Ağlamam spontane gelişen bir olaydı. O ana ve aksiyona idrak olamadım. İstemsiz bir andı. Öyle bir çekim olacağını da düşünmedim. Maç sonunda deplasmanda olan arkadaşlarıma stadyumdan çıkarken de 'inşallah çekmemişlerdir' dedim. Onu da çekmişler" ifadelerini kullandı.

'DEPLASMAN DÖNÜŞÜ ARKADAŞLARIM VİDEOYU GÖNDERDİ'

Videoyu deplasman otobüsünde gece izlediğini de anlatan Maksut Yerli, "02.00 sularıydı. Deplasmandan dönüyorduk. Sabah 7 gibi Kayseri'ye geldim. Gece deplasman yolundayken arkadaşlarım sanal medyadan bir video gönderdi. Baktım ağladığım video. Her şey ortada, net. Çok garip bir duygu. Ne yapacağımı bilemedim. Sonra arkadaşlarım beni videonun altına etiketlemeye başladı. Video bir an da sanal medyada viral oldu" diye konuştu.

'11 YIL SONRA YENİDEN GÖRMEK VARMIŞ'

Kulüp tarihinde iz bırakan bazı isimlerden ve hala formasını giyen futbolculardan da mesaj aldığını anlatan Yerli, "Onurcan Piri sanal medyadan bana mesa attı. 'Kardeşim bu saatten sonra pek bir önemi yok. Ama, ben yine de senden özür dilemek istiyorum' dedi. Gerçekten söylüyorum bazılarında karakter var. Hani bir söz varya; 'futbolcular gider adamlar kalır' diye gerçekten de futbolcular gider, adamlar kalır. Tribüne başladıktan 1 yıl sonra küme düşmüştük. Rize maçından sonra yaşanan olayların da birebir şahidiyim. Orduspor maçı ile Kayserispor tribünleri ile tanışmıştım. 11 yıl sonra yine küme düştüğümüzü görmek varmış. Kısmet. Yine, 2008 yılının efsane kadromuzdan İglesias yazdı. 'Kayserispor büyüktür, bunun altında kalmaz düştüğü yere çıkar' dedi. O zamanı gördük. Gökhan Ünallar, Mehmet Topuzlar yani İglesias'ın o zaman giydiği bandanası şu an bütün forvetlerimizi satın alır, O öyle efsane öyle de karakterli bir oyuncuydu. Karakter gösteren bütün futbolculara da buradan teşekkür ediyorum. Başka da bir şey demek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Maksut Yerli ayrıca taraftar gruplarının lideri Ahmet Dirgenali'yi de kendisine olan desteğinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı