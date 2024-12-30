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Kayserispor'un İlk Yarısında Lionel Carole Fark Yarattı

Kayserispor'un İlk Yarısında Lionel Carole Fark Yarattı
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Kayserispor, 2024-205 sezonunun ilk yarısını 15 puanla tamamlarken, en fazla süreyi Fransız futbolcu Lionel Carole oynadı. Takımın en golcü ismi ise Aylton Boa Morte oldu.

2024-205 sezonunun ilk yarısını 15 puanla noktalayan Kayserispor'da en fazla forma giyen isim Lionel Carole oldu. Fransız futbolcu, 16 maçta 1.410 dakika oynarken en az süreyi Nurettin Korkmaz aldı. En golcü ise 3 golle Boa Morte oldu.

Kayserispor'da ligin ilk yarısında en fazla süre alan isim Lionel Carole oldu. Fransız futbolcu, 17 hafta süren ligin ilk yarısında oynanan 16 maçın tamamında forma giyerken 1.410 dakika sahada kaldı. Gol veya asist yapamayan Carole'ü 15 maç 1.303 dakika ile kaptan Gökhan Sazdağı ve 15 maç 1.233 dakika ile Kartal Kayra Yılmaz takip etti. Takımda en az süre alan isimler ise 80 dakika ile Talha Sarıarslan ile 13 dakika ile Nurettin Korkmaz oldu.

Kayserispor'da skora en fazla katkı sağlayan isim Aylton Boa Morte oldu. Siyahi futbolcu 3 gol 1 asist ile oynarken Kartal Yılmaz, Miguel Cardoso, Hasan Ali Kaldırım, Carlos Mane 2'şer gol attı. Cardoso, Kartal Yılmaz ve Nazon 3'er kez asist yaparak takıma katkı sağladı.

En çok sarı kart gören isim Aylton Boa Morte oldu. 5 sarı kart gören Boa Morte'yi 4'er sarı kart ile Kartal Yılmaz, Miguel Cardoso, Mehdi Bourabia, takip etti. Kayserispor'da ligin ilk yarısında kırmızı kart gören isimler ise Gökhan Sazdağı, Attamah ve Bahoken oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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