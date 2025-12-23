Haberler

Kayserispor 2 hocayla 2 kez kazandı

Kayserispor 2 hocayla 2 kez kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, Süper Lig'in ilk yarısında 2 farklı teknik direktörle çalışarak yalnızca 2 galibiyet elde etti ve 15 puanla küme düşme hattında yer aldı.

Kayserispor ; Süper Lig'in ilk yarısında 2 farklı hocayla çalıştı. Sarı kırmızılar bu sürede, sadece 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Kayserispor, Süper Lig'de bu sezon 2 farklı teknik direktörle çıktığı 17 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi. Sarı kırmızılı ekip; Markus Gisdol ve Radomir Djalovic yönetiminde oynadığı karşılaşmalarda istikrarlı sonuçlar elde etmekte zorlandı. Sezona Markus Gisdol ile başlayan Kayserispor, Alman teknik adam yönetiminde beklentilerin gerisinde kaldı. Takım; 8 maçta 5 beraberlik 3 yenilgi alıp 5 puan toplayabildi. Daha sonra göreve getirilen Radomir Djalovic döneminde tablo biz nebze değişti. Karadağlı teknik adam ile 9 maça çıkan sarı kırmızılılar, 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Djalovic döneminde sarı kırmızılılar, hanesine 10 puan yazdırdı.

Küme düşme hattında bulunan Kayserispor; Süper Lig'in 17 hafta süren ilk yarısını 15 puanla 16. sırasında tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı başladı

Asgari ücret için en kritik toplantı! Rakam açıklanabilir
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi: Satıcı değil kullanıcıyım, Sadettin Saran ile...

Ela Rümeysa'nın ek ifadesinde peş peşe itiraflar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı, derbiye gidemiyor! İşte nedeni

Derbiye gidemiyor! İşte nedeni
Zeki Çelik'e bir dev talip daha

Juventus'a bir milli yıldız daha! Kenan'la buluşmaları an meselesi
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Serdal Adalı, derbiye gidemiyor! İşte nedeni

Derbiye gidemiyor! İşte nedeni
Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı

32 yaşında kramponları astı
İlaçlama sonrası eve giren aile, hastanelik oldu

5 kişilik aile, hastanelik oldu! O şüphe ekipleri harekete geçirdi