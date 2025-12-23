Kayserispor 2 hocayla 2 kez kazandı

Kayserispor ; Süper Lig'in ilk yarısında 2 farklı hocayla çalıştı. Sarı kırmızılar bu sürede, sadece 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Kayserispor, Süper Lig'de bu sezon 2 farklı teknik direktörle çıktığı 17 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi. Sarı kırmızılı ekip; Markus Gisdol ve Radomir Djalovic yönetiminde oynadığı karşılaşmalarda istikrarlı sonuçlar elde etmekte zorlandı. Sezona Markus Gisdol ile başlayan Kayserispor, Alman teknik adam yönetiminde beklentilerin gerisinde kaldı. Takım; 8 maçta 5 beraberlik 3 yenilgi alıp 5 puan toplayabildi. Daha sonra göreve getirilen Radomir Djalovic döneminde tablo biz nebze değişti. Karadağlı teknik adam ile 9 maça çıkan sarı kırmızılılar, 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Djalovic döneminde sarı kırmızılılar, hanesine 10 puan yazdırdı.

Küme düşme hattında bulunan Kayserispor; Süper Lig'in 17 hafta süren ilk yarısını 15 puanla 16. sırasında tamamladı. - KAYSERİ