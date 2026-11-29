Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Metro Holding Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, maçın son dakikasına kadar mücadeleyi bırakmayarak beraberliği yakaladıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, Kayserispor'un camia ve ligdeki hedefleri bakımından farklı bir konumda olduğunu belirterek, "Biz bu zamana kadar hem iç sahada hem de dış sahada oynadığımız maçlarda hep kazanmak için plan yapan bir takım olduğumuzu söyledik. Bu maçtaki hedefimiz de oydu. Karşımızda çok usta ayaklar var, usta bir takım var. Belli boşlukları hemen değerlendirebiliyorlar. Seferi'nin şut pozisyonu bulduğu ilk anda golü yaptılar. Fakat hem mental olarak maçta kalmak hem de o dakikaya kadar ürettiğimiz futbolu devam ettirmek, bunu son dakikada golle taçlandırmak bizim için önemliydi." ifadelerini kullandı.

Takımının oyun performansından memnun olduğunu dile getiren Korkmaz, "Maçın başından sonuna oyuna hakim taraf bugün Keçiörengücü'ydü. İlk yarıda iki net fırsat kaçırdık. Direkten dönen toplarımız, kaçırdığımız bariz gol fırsatları var. Oyunu bırakmayıp son dakikada golü bulmak, oyuncu arkadaşlarımın zihinsel inancını gösterdi." dedi.

Kayserispor cephesi

Metro Holding Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, son dakikada yedikleri golle 2 puan kaybettiklerini dile getirdi.

Gerin, "Son dakikaya kadar avucumuzda olan maçı, maalesef son dakika yediğimiz golle 2 puan bırakarak tamamladık. Bu sezon 15-16 maçta dördüncü defa başımıza geldi. Büyük fırsatları kaçırdık. Bunlar bizim için çok büyük kredilerdi. Çok üzgünüz, 2 puan için canımız çok yandı." diye konuştu.

Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu aktaran Gerin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son konsantrasyona dikkat edelim diyoruz ama maalesef futbolda bunlar oluyor. Çözüp devam etmek gerekiyor. Hem liderlik fırsatı hem kredi kazanma hem de rakiplerle arayı açma fırsatı geldi. Bunu dördüncü defa değerlendiremedik. Oyunun kontrolü bizdeydi. Keçiörengücü'nün de baskıya çıktığı, bizi zorladığı anlar oldu. Onlar da ligin iyi takımlarından. Buna rağmen 2-3 kez maçı koparma fırsatı yakaladık ancak değerlendiremedik. İki takımın oyuncularını da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Hatalarımızı düzeltip hedefimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA