Kayserispor'un Genç Yıldızı Burak Erkan A Takıma Alındı

Kayserispor'un Genç Yıldızı Burak Erkan A Takıma Alındı
Kayserispor, U19 takımında başarılı performans sergileyen 2007 doğumlu Burak Erkan'ı A takım kadrosuna dahil etti. Genç futbolcunun Antalya kampındaki performansı teknik heyetin beğenisini kazandı.

Kayserispor'un 2007 doğumlu oyuncu Burak Erkan, A takıma dahil oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor lige verilen milli arada hazırlıklarını Antalya'ya sürdürüyor. Sarı kırmızılı takımın U19 takımında forma giyen ve gelecek vaat eden genç oyuncusu Burak Erkan A takım kadrosuna dahil oldu. U19 Ligi forması ile gösterdiği performans ile dikkat çeken Burak Erkan, Antalya kampında göz doldurdu.

2019 yılından bu yana Kayserispor forması giyen 18 yaşındaki Burak Erkan'ın kısa zamanda içerisinde profesyonel olması bekleniyor. Teknik heyetini beğenisi kazanan Burak Erkan ilerleyen süreçte A takımda forma giymek istiyor. - KAYSERİ

