Kayserispor'un Eski Teknik Direktörü Ertuğrul Seçme'nin Babası Vefat Etti

Kayserispor'un Eski Teknik Direktörü Ertuğrul Seçme'nin Babası Vefat Etti
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Kayserispor'un eski teknik direktörlerinden Ertuğrul Seçme'nin 85 yaşındaki babası Hasan Seçme, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi Hulusi Akar Camiinde kılınarak defnedildi.

Kayserispor'un eski teknik direktörlerinden Ertuğrul Seçme'nin babası Hasan Seçme, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Kayseri'nin sevilen teknik direktörlerinden Ertuğrul Seçme'ni babası Hasan Seçme, kalp rahatsızlığı dolayısıyla 85 yaşında hayatını kaybetti. Hasan Seçme'nin cenazesi Hulusi Akar Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Kayserispor yöneticileri, antrenörler, menajerler ve Seçme'nin yakınları katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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