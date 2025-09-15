Kayserispor U19 PAF Ligi'nde Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu
U19 PAF Ligi 5. haftasında Kayserispor, evinde Göztepe'ye 1-0 yenilerek ikinci mağlubiyetini aldı. Maçta Göztepe'nin golü 10. dakikada Yağız Ali Şirin tarafından atıldı.
Stat: Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi
Hakemler: Ali Yıldız, Burhan Başpınar, Mustafa Uçkan
Kayserispor U19 PAF: Yağız Efe Dere, Mustafa Tarık Obut, Burkan Erkan, Muhammed Talha Yaşar (Necip Özer dk. 46),Mahmuthan Polat (Mücahit Enes Albayrak dk. 46), Berat İşkol, Arda Hasan Öğretir, Ataol Taylan Karapınar (Arda Kabukcı dk. 78), Ertuğrul Gazi Demirel (Duran Efe Güçlü dk. 48), (Güneş Talas dk. 89), Arda Kaya, Buğra Deniz
Göztepe U19 PAF: Nevzat Tan Üzel, Berke Sarıgül (Berke Yıkılmaz dk. 80), Ege Yıldırım, Kaan Atalay, Efe Can Mete, Yağız Şentürk (Kayra Tunahan Kırcı dk. 90), Abdulsamed Bildirici, Tibet Durakçay, Yusuf Ali Şirin (Ömer Serhat Akın dk. 80), Prince Manu Balladom, (Şerafettin Çifçier dk. 90), Zakaria Tindano
Gol: Yağız Ali Şirin (dk. 10) (Göztepe U19 PAF)
Sarı kartlar: Mustafa Tarık Obut, Yağız Efe Derei, Berat İşkol, Necip Özer (Kayserispor U19 PAF), Yağız Şentürk, Prince Manu Balladom (Göztepe U19 PAF) - KAYSERİ