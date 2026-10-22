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Kayserispor U19 ile Hatayspor U19, U19 Gelişim Ligi 13. grupta 1-1 berabere kaldı

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Kayserispor U19 ile Hatayspor U19, U19 Gelişim Ligi 13. grupta 1-1 berabere kaldı
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U19 Gelişim Ligi 13. grupta ligin 5. haftasında Kayserispor U19 ile Hatayspor U19 karşılaştı. Kayserispor Tesisleri'nde oynanan zorlu 90 dakika 1-1 sona ererken takımlar puanları paylaştı.

U19 Gelişim Ligi 13. Grupta ligin 5. haftasında Kayserispor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Karşılıklı atılan goller ile 1-1 biten zorlu 90 dakikada takımlar puanları paylaştı.

Stat: Kayserispor Tesisleri

Hakemler: Cenk Uluçınar, Ersin Öztürk, Ozan Erdoğan Köse

Kayserispor U19: Enes Aslan, Zekeriya Eren, Aras Çelik, Ahmet Hüseyin Altun, Hilmi Türkan, (Yiğit Ata Türk dk.68), Eralp Çam, Muhammed Talha Yaşar, (Hacı Alperen Akyüz dk.85), Yusuf Göktuğ, (Ali Kaçmaz dk.85), Kerem Oğuztürk, Kadir Efe Çalıoğlu, (Çağrı dk.65), Emirhan Yerli, (Tarık Baturalp Başkan dk.46)

Hatayspor U19: Hüseyin Önder, Mustafa Karabulut, Yusuf Azad Bayar, (Ömer Şamil Hamder, dk.55), Çınar Coşar, Ali Zan, Eren Karabiber, Turap Ege Sarıtoprak, (Mehmet Özdemir dk.85), Mert Hamit Şamlıoğlu, Bereket Dönmez, (Ulaş Ay dk.85), Yahya Kala, Can Ali Kayabaşı, (Arda Turan Çağlar dk.55)

Goller: Mustafa Karabulut (dk.68 kk) (Kayserispor U19), Ali Zan (dk.75) Hatayspor U19)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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