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Kayserispor U19, deplasmanda Başakspor'u 4-3 yenerek 4'te 4 yaptı

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Kayserispor U19, deplasmanda Başakspor'u 4-3 yenerek 4'te 4 yaptı
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Kayserispor U19, U19 Gelişim Ligi 13. Grup 4. haftasında deplasmanda Başakspor'u 4-3 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Bu sonuçla 12 puana ulaşan sarı-kırmızılılar +6 averajla liderlik koltuğunda oturuyor; ligin 5. haftasında 21 Ekim'de Kayseri'de Hatayspor'u konuk edecek.

Kayserispor U19 takımı, dün deplasmanda oynadığı maçta Karaman ekibi Başakspor'u 4-3 mağlup ederek 4'de 4 yaptı.

U19 Gelişim Ligi 13. Grup lideri Kayserispor, ligin 4. haftasında deplasmanda Başakspor'a konuk oldu. Karaman Yunuskent Sentetik Saha'da oynanan karşılaşmada rakibi Başakspor'u Ahmet Hüseyin Altun (2), Tarık Baturalp Başkan ve Aras Çelik'in golleri ile 4-3 mağlup eden Kayserispor U19 takımı, haftayı 3 puanla kapattı. Grupta oynadığı 4 maçı da kazanıp 4'de 4 yaparak 12 puana ulaşan sarı-kırmızılılarda büyük sevinç yaşanıyor. Oynadığı 4 maçta rakip filelere 15 gol atan Kayserispor U19 takımı, kalesinde ise 9 gol gördü. +6 averajla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar hedefine adım adım ilerliyor.

Kayserispor U19 takımı ligin 5. haftasında 21 Ekim'de Kayseri'de Hatayspor'u konuk edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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