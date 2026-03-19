U15 Gelişim Ligi 12. Grup: Kayserispor: 4 Alkulaspor: 1

U15 Gelişim Ligi 12. Grup'ta Kayserispor, kendi sahasında Alkulaspor ile oynadığı karşılaşmayı 4-1 kazandı. Maçta Kayserispor'un gollerini Muhammed Emir Çelik, Kürşat Alp Dursun, Berk Baran ve Mustafa Mert Selman kaydetti.

U15 Gelişim Ligi 12. Grup'ta oynanan 22. hafta karşılaşmasında kendi sahasında Alkulaspor'u konuk eden Kayserispor sahadan 4-1 galip ayrılarak üç puanın sahibi oldu.

Stat: Kayserispor Tesisleri

Hakemler: Samed Armut, Bakican Şahin, Melike Gök

Kayserispor: Murat Mert Durgun (Çağla Sarıçay Dk. 41), Çağatay Yıkın (Hayrettin Karayağız Dk. 41), Yusuf Emin Gölbaşı, Furkan Kara (Kayra Kılıç Dk. 55), Mustafa Mert Selman, Muhammed Emir Çelik (Mustafa İsmail Dağdelen Dk. 41), Berk Baran, Kürşat Alp Dursun, Yiğit Altıok (Muhammed Kaya Dk. 55), Musa Özbekar, Eralp Çam

Alkulaspor: Emir Çetinkaya (Eray Özden Dk.41), Eren Türkmen (Aras Karakoç Dk.59), Uygar Aslan Alpgündüz (Hamza Ersoy Dk. 41), Doğuhan Sevindik, Batuhan Kaya (Ömer Ege Sancak Dk. 79), Yusuf Kara, Batuhan Konca (Arda Karakurt Dk. 41), Enes Hüseyin Tosun, Alperen Güleç (Yiğit Emir Dinç Dk. 72), Doruk Demirci (Halil Efe Katgay Dk. 41), Çağan Özcan

Goller: Muhammed Emir Çelik (Dk. 25), Kürşat Alp Dursun (Dk. 27), Berk Baran (Dk. 32), Mustafa Mert Selman (Dk. 79) (Kayserispor), Çağan Özcan (Dk. 44) (Alkulaspor)

Kırmızı Kart: Yusuf Kara (Dk. 78) (Alkulaspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

