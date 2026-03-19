U14 Gelişim Ligi 12. Grup: Kayserispor: 1 Alkulaspor: 2

U14 Gelişim Ligi 12. Grup'ta oynanan 22. hafta karşılaşmasında kendi sahasında Alkulaspor'u konuk eden Kayserispor sahadan 1-2 mağlubiyet ile ayrıldı.

Stat: KayserisporTesisleri

Hakemler: ŞuayipÜnal, Sinem Özpınar, Bakican Şahin

Kayserispor: Hamdi Büyükkeklik (İbrahim Efe Aydın Dk. 41), İbrahim Seçilir, Yusuf Aras Ceyhan (Kerem Özkan Dk. 66), DursunEymenKarataş, Adem EmirKeleş, Ömer Uras Tunç (Süleyman Kılıç Dk. 66), Halil Efe Deniz, Furan Muhammed Çelik (Turan Odacı Dk.54), Murat Şahiner, Muhammed Aslan, Emirhan Yılmaz

Alkulaspor: Alperen Belen (Nuri Talha Dağcı Dk. 41), Ege MertÇağlar, BehçetKayra Doğan, Deniz Karakelle (Taha Özbek Dk. 74), YağızKaya (Berat Pekyürek Dk. 74), Muhammed Ali Soyalp (74 Sarp Köymen Dk.), ÖmerBindal (Murathan Erdoğan Dk. 57), Çağan Kemal Arslan (Necati Abacı Dk. 30), İsa Çınar Çakır (Alp Yıldırım Dk. 74), Batuhan Efe Dilmaç (Emir Özkan Dk. 74), Tunay Utku (Furkan Süvari Dk.30)

Goller: Turan Odacı (Dk. 70 Pen.) (Kayserispor), Batuhan Efe Dilmaç (Dk. 60 ve Dk. 67) (Alkulaspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı