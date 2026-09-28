Haberler

Kayserispor U14, Mersin Terspor'u 3-1 yenerek haftayı galibiyetle kapattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor U14, Mersin Terspor'u 3-1 yenerek haftayı galibiyetle kapattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

U14 Gelişim Ligi 15. Grupta mücadele eden Kayserispor, ligin 2. haftasında evinde Mersin Terspor'u 3-1 yenerek haftayı galibiyetle kapattı. Golleri Sami Doruk Altay, Yusuf Bera Çetinkaya ve Adnan Yaşar kaydetti; Mersin Terspor'un tek golünü Faysal Ürper attı.

U14 Gelişim Ligi 15. Grupta mücadele eden Kayserispor ligin 2. hafatsında evinde Mersin Terspor'u 3-1 yenerek, haftayı galibiyetle kapattı.

Stat: Kayserispor Tesisleri

Hakemler: Nazım Çağatay Arslan, Ersin Öztürk, Ozan Erdoğan Köse

Kayserispor U14: Emir Tuna Kılıç, (Adem Tavil dk.70), Adnan Yaşar, (Ahmet Emir Bayram dk.70), Mustafa Emir Kanat, (Efe Doğan dk.41), Çınar Nayman, Ediz Ercan Kartal, (İsmail Ata Bulut dk.52), Egemen Kalkan, Hasan Tekin, (Fatih Karakuş dk.41), Sami Doruk Altay, (Yağız Ali Atasoy dk.70), İzzet Efe Bulut, Yusuf Bera Çetinkaya, (Kaya Yıldırım dk.60), Hüseyin Umut Çınar, (Yiğit Efe Özkan dk.52)

Mersin Terspor U14: Ekin Akbaş, (Artem Klyuchnıkov dk.65), Mehmet Levent Altuntaş, (Miryat Çiya Tamur dk.58), Göktuğ Topbaş, Ahmet Gültekin, (Ömer Faruk Vanlı dk.65), Umut Üstüner, Tuna Yıldırım, (Kutay Doğu Mavi dk.49), Alp Eren Aslan, Muhammed Bülent Altunbaş, (Tunç Baran Demir dk.58), Çağan Uraslu, 8Metin Işıldaklı dk.58), Kemal Çelik, (Berkay Özensoy dk.49), Raser Nazmi Bilmez, (Faysal Ürper dk.58)

Goller: Sami Doruk Altay (dk.35), Yusuf Bera Çetinkaya (dk.43), Adnan Yaşar (dk.62), (Kayserispor U14), Faysal Ürper (dk.77) (Mersin Terspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, 14 askerin öldüğü tatbikatta askeri reform istedi

14 asker can verdi, cumhurbaşkanından talimat geldi
Ankara Çankaya'da spor salonu devri yüzünden kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Anlaşma sağlayamadan silahlar patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıdvan Dilmen'den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar

Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
Uyuşturucuyla yakalanınca tutuklandı: Çek çek at, baron de

Cezaevine götürülürken böyle seslendi: Çek çek baron de
Gaziantep'te 7 kişinin can verdiği kaza kamerada

7 kişinin can verdiği facia kamerada
MHP'li İsmail Özdemir'den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanımıza kavuşacak

Sedat Peker Türkiye'ye mi dönüyor? MHP'den çok konuşulacak açıklama
Tunceli Ovacık'ta yaban domuzu Mercan Deresi'ndeki akıntıya rağmen karşıya geçti

Görüntüler Türkiye'den! Akıntıya karşı uzun süre savaştı
Düğün konvoyunda facia! Kafa kafaya çarpışan araçlarda 2 kişi öldü

Mutluluk yolculuğu acıyla bitti! Düğün konvoyunda 2 kişi öldü
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 1 milyar liradan fazla zarar

Devlet hastanesinde 1 senede 1 milyar liradan fazla zarar