Kayserispor U-15, Çankayaspor'u 4-0 Mağlup Etti

Kayserispor U-15, Çankayaspor'u 4-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Gelişim Ligi U-15 Kategorisi 12. Grup'ta Kayserispor, sahasında Çankaya Spor Kulübü'nü 4-0 yenerek puanını 9'a çıkardı. Maçta kaydedilen golleri Kürşat Alp Dursun (2), Furkan Kara ve Yusuf Göktuğ Özkılıç attı.

Gelişim Ligi U-15 Kategorisi 12. Grup'ta oynanan ligin 3. hafta maçında Kayserispor, sahasında ağırladığı Çankaya Spor Kulübü'nü 4-0 yenerek puanını 9'a çıkardı.

Stat: Kayserispor Tesisleri

Hakemler: Ali Birol, Buse Özgül, Özge Özkul

Kayserispor U-15: Çağlar Sarıçay (Cihan Kaya Dk. 41), Yiğit Altıok (Yiğit Doğru Dk. 74), Furkan Balcı (Batuhan Coşkun Dk. 78), Kayra Kılıç, Efe Kırbaş, Furkan Kara (Hayrettin Karayağız Dk. 68), Kürşat Alp Dursun (Yiğit Türkan Dk. 52), Göktuğ Muhammed Kaya (Muhammed Emir Çelik Dk. 68), Mustafa İsmail Dağdelen (Yusuf Göktuğ Özkılıç Dk. 68), Berk Baran (Ahmet Kahya Dk. 68), Mustafa Mert Selman (Ezel İnal Dk. 68)

Çankayaspor U-15: Hasan Hüseyin Taşbulut (Yiğit Görmez Dk. 41), Mehmet Filizer, Can Murat, Görkem Karayol (Musa Eren Çakar Dk. 68), Deniz Atilla, Şiyar Genç (Furkan Efe Pergel Dk. 68), Erdem Ocak (Yiğit Gümüştekin Dk. 68), Yiğit Ozan Erdem (Yağız Ege Aydemir Dk. 68), Erdal Kaya, Halil Efe Yıldırım (Ebubekir Emirci Dk. 68), İlker Kenesarı (Muhammet Ali Kayırıcı Dk. 74)

Goller: Kürşat Alp Dursun (Dk. 37, Dk. 49), Furkan Kara (Dk. 47), Yusuf Göktuğ Özkılıç (Dk. 72) (Kayserispor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
