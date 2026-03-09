Zecorner Kayserispor-Trabzonspor Maç Anonsları Nur Çokeken'den

Haberler

Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, Trabzonspor'a 3-1 mağlup olurken, maç anonslarını kadın taraftar Nur Çokeken gerçekleştirdi. Anonslar taraftarlardan büyük beğeni topladı.

SÜPER Lig'in 25'inci haftasında Zecorner Kayserispor- Trabzonspor karşılaşmasında maç anonslarını sarı-kırmızılı takımın taraftarlarından Nur Çokeken yaptı.

Süper Lig'in 25'inci haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında Trabzonspor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden 1 gün sonra oynanması nedeniyle maç anonslarını Nur Çokeken isimli bir kadın taraftar yaptı. Çokeken'in anonsları sarı-kırmızılı taraftarlardan tam not aldı.

