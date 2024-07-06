Kayserispor Teknik Ekip İçin İsimler Belli Oldu

Kayserispor Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'ın yeni sezon için çalışma arkadaşları belli oldu. Teknik ekipte 8 isim görev yapacak.

Kayserispor'da yeni sezonda 8 isim teknik ekipte görev yapacak. Teknik Sorumlu olarak yine takımın başında Burak Yılmaz görev yapacak. Yardımcılıklarını Serhat Sütlü, Erkan Ferin, Hüseyin Çayır yapacak. Anıl Demirci Analiz antrenörü, Mehmet Bölükbaşı kaleci antrenörü olarak görev üstlenecek. Erdi Arslan ile Mustafa Cebel Torun da Atletik performans antrenörlüğü yapacak.

Geçen sezon Burak Yılmaz'ın 1. yardımcısı olan ve müsabaka sonralarında açıklamalarda bulunan Hari Vukas ise yeni sezonda sarı kırmızılı takımda görev yapmayacak. - KAYSERİ