Erling Hagset Moe: "Son dakikalarda yediğimiz gol hayal kırıklığı oluşturdu"

Kayserispor, Samsunspor'a karşı son dakikada yedikleri golle 2-1 mağlup oldu. Teknik direktör Erling Hagset Moe, maç sonrası açıklamalarında hayal kırıklığını dile getirerek, ikinci yarıda daha iyi bir performans sergilediklerini ancak önemli fırsatları değerlendiremediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor, deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Erling Hagset Moe, açıklamalarda bulundu. Kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Moe, "İlk yarıda oynanan oyun bizim açımızdan hayal kırıklığıydı. İkili mücadelelerde yetersiz kaldık. Çok top kaybı yaptık. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Planladığımızın dışında gelişen bir oyun oynadık. İkinci yarı tam tersi olarak iyi başladık. Fırsat oluşturduk. İkili mücadeleleri kazandık. Yakaladığımız fırsatları ise değerlendiremedik. Finalde yediğimiz golle de yenildik. Samsun'dan istediğimiz sonuçla dönemiyoruz. Son dakikada yediğimiz gol bizde hayal kırıklığı oluşturdu. İlerleyen maçlara bakacağız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu

Komşuda üretim durdu, bir damla petrol kalmadı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı

Dünyanın gözü önünde katliam! Yine yasaklı bombayla vurdular
500

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Dengesini kaybedip 30 metrelik falezlerden düşen kadın hayatını kaybetti

Genç müzisyen korkunç şekilde can verdi
Amedspor Süper Lig aşkına son anlarda kazandı

Amedspor Süper Lig aşkına! Sıralama yine değişti
İsrailli uzman: İran'ın misket bombası taşıyan füzeleri İsrail'e ciddi zarar verdi

Resmen itiraf ettiler! İran'ı silahı başlarına bela oldu
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif

Ortalığı karıştıracak dev teklif! Bu rakamı kabul etmemeleri imkansız
Samsunspor galibiyeti 90+3'te hatırladı

Bir taraf sevinçten çıldırdı, diğer taraf hüzünden adeta yıkıldı