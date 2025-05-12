ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir

PKK'nın kendini feshetmesine ABD ne diyor? İlk açıklama geldi
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık

PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Bahçeli'nin 'Demirtaş' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi

Bahçeli'nin "Demirtaş" talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti

Bahçeli'ye hediye edilen tablo olay! Liderlerin canı bir hayli sıkkın

Kayserispor Teknik Direktörü Jakirovic, Antalyaspor Galibiyetinin Önemini Vurguladı

Kayserispor Teknik Direktörü Jakirovic, Antalyaspor Galibiyetinin Önemini Vurguladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederken, Teknik Direktör Sergej Jakirovic, galibiyetin ligde kalma hedefleri açısından büyük bir adım olduğunu belirtti.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Ana hedefimiz olan ligde kalma adına çok önemli bir adım attık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bugün çok iyi bir oyun ortaya koydular. Sahada çok iyi mücadele ettiler ve çok önemli bir 3 puanı bugün hanemize kazandırdık. Maç boyunca iyi oynadığımızı söyleyebilirim ama özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Daha fazla gol pozisyonuna girdik. Ana hedefimiz olan ligde kalma adına çok önemli bir adım attık. Dolayısıyla bugün galibiyetten dolayı tatmin oldum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir

Yapıcıoğlu'nun PKK'ya uyarısı önemli: Hayaller yine yıkılırsa...
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.