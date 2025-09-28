Kayserispor Teknik Direktörü Gisdol: 'Normalde böyle bir maçtan 4-0 galip ayrılmalıydık'

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, "Normalde böyle bir maç oynadıktan sonra 4-0 kazanırsınız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, açıklamalarda bulundu. Gisdol, "Bugünkü neticeyi kabul etmek hakikaten zor. Duygularımızı bir kenara bırakarak bakarsak eğer, bugün takımımız çok iyi bir performans sergiledi. Yüzde 72 topa sahip oldu. Kaleye çekilen 22 tane şut var. Normalde böyle bir maç oynadıktan sonra 4-0 kazanırsınız. Rakibimiz ilk yarıda sadece 1 kez şut çekti. O da şaka gibi bir şekilde gol oldu. Takımımız ve oyuncularım başlarını öne eğmediler. Ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Oyunu genel anlamda kontrol ettik. Maçtan sonra da başkanımız soyunma odasına geldi. Kendisi takımın iyi bir performans ortaya koyduğunu söyledi. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Tüm takım olarak çalışabileceğimiz ilk dönem önümüzdeki milli takım arası olacak. Geçmişte takımımızın problemleri vardı. Kendileriyle konuştuğumuz zamanda takımı bu durumdan çıkaracağıma hazır olduğumu söyledim. Ancak bu adım adım gerçekleşecek bir durum. Duygularımızı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Anlayabiliyorum, taraftarlarımız bugünkü neticeden dolayı bir hayal kırıklığına uğradılar. Taraftarlarımız takımı çok pozitif bir şekilde desteklediler. Takım elinden gelen mücadeleyi yansıttı. Maçın sonunda 3 santrforla sahadaydık. Ne yazık ki maçın sonunda 1 puanla ayrıldık" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ