Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin’in kayınpederi Habip Nuri Apaydın vefat etti

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin’in kayınpederi Habip Nuri Apaydın vefat ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin'in kayınpederi Habip Nuri Apaydın hayatını kaybetti. Kayserispor Kulübü, vefat haberini üzüntüyle öğrendiklerini belirterek merhuma rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin'in kayınpederi Habip Nuri Apaydın hayatını kaybetti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin'in kayınpederi Habip Nuri Apaydın hayatını kaybetti. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Atila Gerin'in kayınpederi Habip Nuri Apaydın'ın vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı