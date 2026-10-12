Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin’in kayınpederi Habip Nuri Apaydın vefat etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin'in kayınpederi Habip Nuri Apaydın hayatını kaybetti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin'in kayınpederi Habip Nuri Apaydın hayatını kaybetti. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Atila Gerin'in kayınpederi Habip Nuri Apaydın'ın vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı