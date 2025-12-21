Zecorner Kayserispor, ilk yarının en fazla berabere kalan iki takımından biri oldu

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, ligin ilk yarısında çıktığı 17 maçta 9 beraberlik alarak sezonun ilk devresinde en fazla berabere kalan takım unvanını Corendon Alanyaspor ile paylaştı.

Süper Lig'de son yıllarda mali anlamda sorunlar yaşayan Kayserispor, bu sezonun ilk devresinde çıktığı 17 maçta 9 beraberlik, 2 galibiyet alarak 15 puan topladı. Sezonun ilk yarısında Corendon Alanyaspor ile birlikte en fazla beraberlik alan takım unvanını elde eden İç Anadolu ekibi, elde ettiği 9 beraberliğin 7'sinde sahadan 1-1'lik skorlarla ayrıldı. İlk yarı sonunda topladığı 15 puanla düşme hattında yer alan sarı kırmızılı takım, 6 mücadeleden ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.