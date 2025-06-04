Kayserispor Süper Lig'i 13. Sırada Tamamladı

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda Kayserispor, 38 haftalık maratonda oynadığı 36 maçta 11 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona ererken, Kayserispor sezonu 45 puanla 13. sırada tamamladı. Küme düşme hattının üzerinde ligi noktalayan sarı kırmızılılar, 11 galibiyet, 12 beraberlik alırken, 13 kez de rakiplerine boyun eğdi. Kayserispor, geride kalan sezon Hatayspor (2), Kasımpaşa (2), Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Alanyaspor, Göztepe, Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor takımlarını mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor ve Sivasspor'a 2 maçta da yenilen sarı kırmızılılar, Trabzonspor, Eyüpspor ve Bodrumspor ile iki maçta da berabere kaldı. - KAYSERİ