Kayserispor son 2 maçta 4 puan topladı

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son iki maçında yenilgi yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı iki karşılaşmada 4 puan toplayarak çıkışa geçti. Rizespor'u deplasmanda 1-0 yenerek, uzun bir aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan Kayserispor, son oynadığı Eyüpspor maçını da 1-1 bitirdi. 2 deplasman maçından 4 puan çıkaran Kayserispor, ilk yarının tamamlanmasına 2 hafta kala puanını 13'e yükseltti. - KAYSERİ