Kayserispor, Süper Lig'de Galibiyet Alamadı

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada henüz galibiyet elde edemezken, ilginç bir istatistikle 5 maçta 1-1 berabere kaldı ve 3 maçta 4-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 8 müsabakanın 5'inde 1-1 berabere kalırken, 3'ünde de 4-0'lık skorlarla yenildi.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor, ilginç skorlara imza attı. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 8 maçta 5 kez 1-1 berabere kalırken, 3 defa da 4-0 mağlup oldu. Kayserispor, bu süreçte Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalırken, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a da 4-0'lık skorlarla kaybetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
