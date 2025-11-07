Haberler

Kayserispor Süper Lig 11. Haftada En Çok Koşan İkinci Takım

Güncelleme:
Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında en çok koşan ikinci takım olurken, en fazla sprint atan takım olarak da dikkat çekti. Fenerbahçe birinci sırayı alırken, Kayserispor 118 bin 382 metre koştu.

Kayserispor, Süper Lig'de 11. haftanın en çok koşan 2. takımı oldu. Sarı-kırmızılılar en çok sprint atan takım olarak da göze çarptı.

Süper Lig'de 11. hafta geride kaldı. Birbirinden önemli oynanan müsabakalarda en çok koşan takım Fenerbahçe olurken, Kayserispor da en çok koşan ikinci takım olarak dikkat çekti. Fenerbahçe 118 bin 893 metre koşarken Kayserispor ise 118 bin 382 metre ile ikinci oldu.

Süper Lig 11. haftada en çok sprint atan takım 1929 ile Kayserispor oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe'de en çok Sprint atan diğer takımlar oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor



