Haberler

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, son 5 maçında 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Son galibiyetini 29 Kasım 2025'te Çaykur Rizespor'a karşı aldı.

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta galip gelemedi. Sarı kırmızılılar; bu müsabakalarda 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Süper Lig'de alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, oynadığı son 5 maçtan galibiyet çıkaramadı. Son galibiyetini sahasında 29 Kasım 2025 tarihinde oynadığı Çaykur Rizespor mücadelesinde 1-0'lık sonuçla alan sarı kırmızılılar, sonrasında çıktığı 5 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Kayserispor, bu süreçte Eyüpspor, Alanyaspor ve Konyaspor ile berabere kalırken Beşiktaş ve Başakşehir'e ise mağlup oldu.

Kayserispor, ligin 20. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol

Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! 88. dakikada hayati bir gol
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti

17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı

Yok artık Okan Buruk! 3-1'lik maçtan sonra tarihe geçti