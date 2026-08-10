Kayserispor-Sivasspor maçının bilet fiyatları açıklandı

Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak müsabakanın bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu. 16 Ağustos Pazar günü saat 19: 00'da oynanacak müsabakanın biletleri, 11 Ağustos Salı günü satışa sunulacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:

"Güney Alt: 200 TL, Kuzey Alt: 200 TL, Doğu Üst: 300 TL, Doğu Alt: 400 TL, Batı Alt: 500 TL, Batı Balkon: 750 TL, Misafir Tribünü: 260 TL."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı