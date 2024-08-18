Kayserispor, Sivasspor karşısında mağlup oldu

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Sivasspor Antalyaspor ile karşılaşan ve sahadan 2-1'lık mağlubiyetle ayrılan Kayserispor ilk mağlubiyetini aldı. Sarı kırmızılı takımın yeni sezondaki ilk golünü ise Portekizli oyuncu Miguel Cardoso kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'da 2024-2025 sezonun ilk golünü Miguel Cardoso attı. Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan Portekizli futbolcu, müsabakanın 14. dakikasında Mehdi Bourabia'nın pasında topu ağlara gönderdi ve hem ilk golünü attı hem de takımının yeni sezonda ilk golünü kaydetmiş oldu.

90 dakika sahada kalan Miguel Cardoso, oynadığı futbolla beğeni kazanırken alınan mağlubiyet sonrası ise büyük üzüntü yaşadı. - KAYSERİ