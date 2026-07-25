Kayserispor-Sivasspor hazırlık maçı taraftara kapalı olacak

Kayserispor'un yarın Sivasspor ile oynayacağı hazırlık maçı taraftara ve basın mensuplarına kapalı oynanacak.

TFF 1. Lig'de mücadele edecek Kayserispor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını, hazırlık maçlarıyla sürdürüyor. Kayserispor, yarın Sivasspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kulüpten yapılan açıklamada, maçın taraftara ve basın mensuplarına kapalı oynanacağı bildirildi. Kayserispor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayserisporumuz, 26 Temmuz 2026 Pazar günü Sivasspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecektir. Müsabaka, basına ve seyircilere kapalı olarak gerçekleştirilecektir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı