Haberler

Kayserispor 4 maçtır kazanamıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, Samsunspor ile oynadığı son 4 maçı kaybetti. Sarı kırmızılılar, ligdeki bu zorlu rakipleriyle 25 Mart Pazar günü karşılaşarak galibiyet peşinde koşacak.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor ; kötü günleri geride bırakmak adına Samsunspor deplasmanından galibiyetle dönmek amacında. Rakibi ile ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 kez kazanan sarı kırmızılılar, 4 kez mağlup oldu. Samsunspor'a karşı son galibiyetini 2023-2024 sezonunda sahasında 2-1'lik sonuçla alan Kayserispor, sonrasında oynadığı 4 maçı da kaybetti. Samsunspor ile Kayserispor arasında 2025-2026 sezonundaki ikinci maç 25 Mart Pazar günü oynanacak. Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği maç saat 20.00'de başlayacak. Kayserispor'un rakibiyle oynadığı son 5 maçın sonuçları şöyle;

2023-24 Kayserispor-Samsunspor 2-1

2023-24 Samsunspor-Kayserispor 2-0

2024-25 Kayserispor-Samsunspor 0-1

2024-25 Samsunspor-Kayserispor 2-1

2025-26 Kayserispor-Samsunspor 1-3 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

