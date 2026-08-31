Kayserispor, Mather ile yollarını ayırdı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, İngiliz sol kanat Sam Mather ile yollarını ayırdı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, İngiliz sol kanat Sam Mather ile yollarını ayırdı.
Sarı-kırmızılı kulbün yazılı açıklamasında, Mather'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
21 yaşındaki genç oyuncuya Kayserispor'a verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: AA