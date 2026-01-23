Haberler

Kayserispor Başakşehir maçına hazır

Güncelleme:
Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Radomir Dalovic yönetimindeki idmanda futbolcular pas ve baskı çalışmaları yaptı.

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Radomir Dalovic yönetimindeki idmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmaları yaptı.

Kayserispor, yarın saat 14.30'de RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

