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Kayserispor, Kaptan Miguel Cardoso ile Yollarını Ayırdı

Kayserispor, Kaptan Miguel Cardoso ile Yollarını Ayırdı
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Kayserispor, Portekizli oyuncu Miguel Cardoso ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Kulüp, takım kaptanlığını yapan Cardoso'ya yıllarca verdiği mücadele, özveri ve katkılardan dolayı teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi. Açıklamada Cardoso'nun kulüpteki emeğinin her zaman saygıyla hatırlanacağı belirtildi.

Kayserispor, Miguel Cardoso ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

1.Lig ekiplerinden Kayserispor, Portekizli oyuncu Miguel Cardoso ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Takımımızın kaptanlığını yapmış olan Miguel Cardoso ile karşılıklı anlaşarak, yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Yıllar boyunca formamız için ortaya koyduğu mücadele, gösterdiği özveri ve kulübümüze sunduğu değerli katkılar için Miguel Cardoso'ya teşekkür ederiz. Kayserispor forması altında vermiş olduğu emekler ve kulübümüze sağladığı hizmetler her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Miguel Cardoso'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Miguel. Teşekkürler kaptan" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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