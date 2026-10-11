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Kayserispor, Manisa FK'yı 3-2 yenerek ligde 7. galibiyetini aldı

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Kayserispor, Manisa FK'yı 3-2 yenerek ligde 7. galibiyetini aldı
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Kayserispor, 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Manisa FK'yı 3-2 mağlup ederek ligdeki yedinci galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 9 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puana ulaşırken iç sahada oynadığı 4 maçta üçüncü kez kazandı.

1. Lig'de mücadele eden Kayserispor, ligdeki yedinci galibiyetini elde etti.

1. Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 9. haftasında sahasında Manisa FK'yı 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılar iç sahada oynadığı 4'üncü maçında üçüncü galibiyetini aldı. Manisa FK'yi Benhur Keser, Daniel Moreno ve Murat Cem Akpınar'ın golleri ile yenen Kayserispor, haftayı 3 puanla kapattı. Ligde geride kalan 9. hafta sonunda 7 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Kayserispor 22 puan topladı.

İç sahada 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 9 puan topladı. Kayserispor bu sezon ilk 9 haftada Vanspor, Sivasspor, Iğdır FK, Esenler Erokspor, İstanbulspor, Mardin 1969 Spor ve Manisa FK'yı mağlup ederken Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar tek mağlubiyetini ise Bursaspor'a karşı aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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