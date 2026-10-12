Haberler

Kayserispor, Manisa FK'yı 3-2 yenerek 9. haftayı 22 puanla lider kapattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor, Manisa FK'yı 3-2 yenerek 9. haftayı 22 puanla lider kapattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Metro Holding Kayserispor, 9. haftayı 22 puanla lider olarak kapattı. Sarı-kırmızılılar, sahasında konuk ettiği Manisa FK'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup ederek puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğini korudu.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 9'uncu haftayı 22 puanla lider olarak kapattı.

Ligde çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puan toplayan Kayserispor, cumartesi günü sahasında konuk ettiği Manisa FK'yı da uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 22'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğundaki yerini korudu. Dün oynanan Bursasspor-Mardin 1969 Spor karşılaşmasında da konuk ekibin 2-1'lik üsütnlüğü sonrası İç Anadolu ekibi zirvede tek başına kaldı. Kayserispor, 9'uncu hafta oynanan karşılaşmalar sonrası 22 puanla lider olarak haftayı kapatmış oldu. Sarı-kırmızılılar; ligin 10'uncu haftasında 14 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 50 sitede yayınlandı.
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden pes dedirten savunma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamam Böcekleri hükümete meydan okudu! Sokaklarda gerilim büyüyor

Hamam Böcekleri hükümete meydan okudu
Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
Yurdun büyük bölümünde sağanak bekleniyor! Sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşecek

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağış geliyor
Ukrayna'dan gelen yumurtalarda salmonella alarmı! Raflardan toplatılıyor

Yumurtada büyük tehlike! O markanın ürünleri raflardan toplatılıyor
Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi! Son hareketi dikkat çekti

Ölmeden önceki hareketi dikkat çekti
Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu

Ankara'da bir dönemin sonu!
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Arda'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi