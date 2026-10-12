Kayserispor, Manisa FK'yı 3-2 yenerek 9. haftayı 22 puanla lider kapattı

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 9'uncu haftayı 22 puanla lider olarak kapattı.

Ligde çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puan toplayan Kayserispor, cumartesi günü sahasında konuk ettiği Manisa FK'yı da uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 22'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğundaki yerini korudu. Dün oynanan Bursasspor-Mardin 1969 Spor karşılaşmasında da konuk ekibin 2-1'lik üsütnlüğü sonrası İç Anadolu ekibi zirvede tek başına kaldı. Kayserispor, 9'uncu hafta oynanan karşılaşmalar sonrası 22 puanla lider olarak haftayı kapatmış oldu. Sarı-kırmızılılar; ligin 10'uncu haftasında 14 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı