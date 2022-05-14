Kayserispor-Malatyaspor maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu - Haberler

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Kayserispor-Malatyaspor maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor-Malatyaspor maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

Yukatel Kayserispor'un bugün evinde oynayacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

KAYSERİ (İHA) - Yukatel Kayserispor'un bugün evinde oynayacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Kayserispor, bugün evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Furkan Ürün yapacak. Maçın 4.Hakemi Oğuzhan Aksu olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturacak. Uğurlu'ya AVAR da Abdullah Bora Özkara ve Alper Çetin eşlik edecek. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yeni Malatyaspor, Yaşar Kemal, Kayserispor, Kayseri, Spor, Haberler

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